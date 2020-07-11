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Во Львовской области 10 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще трое - пострадали.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что авария произошла в пятницу, 10 июля, около 12:00 вблизи села Чишки Пустомытовского района. В частности, столкнулись грузовик Renault, автомобили Dodge и Mersedes-Benz, а также бетономешалка DAF.

«В результате ДТП погиб водитель автомобиля Mersedes-Benz и травмирован водитель грузового автомобиля Renault, которого с травмами средней степени тяжести госпитализированы в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи», водитель автомобиля «Dodge» и бетономешалки «DAF» от госпитализации отказались», - сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что погибшего водителя пришлось деблокировать из автомобиля с помощью спецсредств.
ForUm

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