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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о повышении уровня воды в реках Украины. Ожидается подъем воды в реках Прут и Сирет.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Так, изменение гидрологического режима ожидается 12-13 июля.

«В связи с осадками, местами значительными, 12 - 13 июля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с повышением уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями. В горных районах существует угроза селевых потоков», - говорится в сообщении.

Напомним, на западе Украины подтопленных населенных пунктов, подвалов и приусадебных участков уже нет.
ForUm

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