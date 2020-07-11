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На западе Украины подтопленных населенных пунктов, подвалов и приусадебных участков нет, сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 11 июля.

«По состоянию на 07 ч. 11 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет», - говорится в сообщении.

Кроме того, разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).

С начала проведения работ спасли 478 человек, эвакуировали 721 человека, отселили 1 тыс. 324 человека и перевезли через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

Всего к работам привлечено 183 человека и 80 единиц техники, из них от ГСЧС 128 человек личного состава и 61 единица техники (из них 2 вертолета ГСЧС).

Напомним, на Прикарпатье стихия уничтожила 110 км автодорог и 90 мостов.
ForUm

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