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Правительство Хорватии приняло решение об ужесточении правил въезда в страну для граждан третьих стран, в том числе и для украинцев. В частности, гражданам Украины для въезда необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Хорватии.

Как отметили в посольстве, от самоизоляции будут освобождаться граждане из Украины, которые въезжают в страну с туристической или деловой целью, или для обучения, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до въезда.

Также при въезде в страну по личным причинам есть возможность сократить сроки пребывания на самоизоляции до 7 дней в случае прохождения ПЦР-теста на коронавирус за личные средства непосредство в Хорватии.

Напомним, границы для путешествующих украинцев открыли уже пять стран, а именно - Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.
ForUm

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