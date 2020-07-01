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Границы для путешествующих украинцев открыли уже пять стран, а именно - Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Самый популярный вопрос этого лета - какие страны уже открыли свои границы для Украины? Турция, Египет ... Албания, Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья), Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов)», - написал он.

По словам министра,  из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов.

«Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие либо учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые следуют на корабль, гражданам, которые транзитом следуют через ЕС, въезд разрешен», - отметилКриклий.

Также министр обратил внимание, что каждые 2 недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать, и в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки либо снова вводить их для конкретных стран.

По его словам, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией.

Напомним, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого «безопасного» списка, в который входят 15 стран.

Совет Евросоюза своим решением также разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.
ForUm

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