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Компания Укрзализныця сообщила, что с 17 июля возобновит свою работу Подольский экспресс.

Поезд ездит по маршруту Киев — Каменец-Подольский — Могилев-Подольский.

По четным числам в состав поезда включается группа вагонов до Могилев-Подольского.

«Сейчас предусмотрено ограничение по продаже мест в этом поезде — 50% от общего количества», — сообщили в Укрзализныце.

Напомним, Укрзализныця готова в августе полностью восстановить ж/д сообщение.
ForUm

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