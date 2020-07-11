Компания Укрзализныця сообщила, что с 17 июля возобновит свою работу Подольский экспресс.
Поезд ездит по маршруту Киев — Каменец-Подольский — Могилев-Подольский.
По четным числам в состав поезда включается группа вагонов до Могилев-Подольского.
«Сейчас предусмотрено ограничение по продаже мест в этом поезде — 50% от общего количества», — сообщили в Укрзализныце.
Напомним, Укрзализныця готова в августе полностью восстановить ж/д сообщение.
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