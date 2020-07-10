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Сегодня, 10 июля, истекает срок полномочий Олега Чурия в должности заместителя председателя Национального банка, сообщает пресс-служба НБУ.

Чурий занимает эту должность с 1 июня 2015 года. Как заместитель главы НБУ он отвечает за работу блока «Рыночные операции», в который входят Департамент открытых рынков, Департамент сопровождения кредитов, Управление депозитарной деятельности Национального банка Украины, Отдел корпоративных прав.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О Национальном банке Украины» заместитель председателя НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового заместителя председателя.

Соответственно Чурий продолжит находиться на этом посту до назначения и вступления в должность нового заместителя председателя - куратора блока «Рыночные операции».

В частности, Чурий продолжит и дальше полноценно выполнять все возложенные на заместителя председателя полномочия, в том числе участвовать в заседаниях правления Национального банка и принятии решений, заседаниях комитетов по монетарной политике, финансовой стабильности, по управлению активами и пассивами, а также кредитного комитета.

По-прежнему, Чурий будет подписывать (утверждать, заключать, согласовывать) как заместитель председателя Национального банка все необходимые для выполнения своих функций документы.

Как сообщал ForUm, 3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.

 
ForUm

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