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Украинская сторона в лице представителя в ОБСЕ Евгения Цимбалюка во время выступления в Вене обратилась к представителю России при ОБСЕ Александру Лукашевичу с требованием разъяснить высказывание представителя РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Бориса Грызлова о том, что в Украине якобы «создано еще два государства», передает УНИАН.

«Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что «на сегодняшний день в Украине создано еще два государства»… Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из минских соглашений. Или он планирует признать эти оккупированные районы?» - заявил Цимбалюк.


В то же время, Цимбалюк подчеркнул, что Украина остается приверженной минским соглашениям и готова к диалогу с жителями оккупированных территорий, но не с теми, кто имеет российские паспорта.

Цимбалюк также отметил, что Россия не изменила свою позицию касательно ее участия в двустороннем конфликте. Вместо этого, по словам украинского представителя, РФ «продолжает решительно возражать незаконной оккупации Крыма и трусливо прятаться за своими марионетками на Донбассе, продвигая так называемый «прямой диалог» с ними».

«Такой подход сильно подрывает эффективность консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп, поскольку тратится время и усилия на формальности, а не на существенные дискуссии между двумя сторонами конфликта», - заявил Цимбалюк.

Напомним, на встрече советников лидеров стран «нормандского формата», которая состоялась 3 июля в Берлине, Россия отказалась ставить подпись под согласованными Украиной, Германией и Францией рекомендациями для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
ForUm

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