В мае объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $805 млн, что $21 млн меньше чем в апреле. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, сообщает LIGA.net.

При этом по сравнению с маем 2019 года объем денежных переводов заробитчан сократился почти на 21% ($1015 млн).

В своей статистике Нацбанк учитывает как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину.

Всего за пять месяцев трудовые мигранты перевели $4,54 млрд. Из них по неформальным каналам в Украину поступило $1,83 млрд.

Согласно данным НБУ, объем переводов через неформальные каналы существенно сократился с марта. Так в январе и феврале поступления были на уровне $480 млн, в марте - $349, апреле - $296, а в мае - $226 млн. В мае 2019 года объем таких переводов был $488 млн.