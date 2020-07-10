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В мае объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $805 млн, что $21 млн меньше чем в апреле. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, сообщает LIGA.net.

При этом по сравнению с маем 2019 года объем денежных переводов заробитчан сократился почти на 21% ($1015 млн). 

В своей статистике Нацбанк учитывает как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину. 

Всего за пять месяцев трудовые мигранты перевели $4,54 млрд. Из них по неформальным каналам в Украину поступило $1,83 млрд.

Согласно данным НБУ, объем переводов через неформальные каналы существенно сократился с марта. Так в январе и феврале поступления были на уровне $480 млн, в марте - $349, апреле - $296, а в мае - $226 млн. В мае 2019 года объем таких переводов был $488 млн.
ForUm

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