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На оккупированном полуострове находятся 32,5 тысячи солдат РФ, из них 11,5 тысячи — сухопутная группировка.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наєв в эфире ток-шоу «Право на власть», сообщает Укрифнформ.

По его словам, сейчас на территории оккупированного Крыма находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 российских военнослужащих. Из них 11,5 тысячи военных — сухопутной группировки.

«Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11,5 тысячи человек. Речь идет о всем составе (32,5 тысячи российских военных. - Ред.) на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона», - сказал он.

Напомним, командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к возможной полномасштабной военной конфронтации с Россией. 

В свою очередь командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что по состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет, однако украинская армия готовится к любым сценариям. 

 
ForUm

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