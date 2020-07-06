Командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к возможной полномасштабной военной конфронтации с Россией. Об этом он заявил в интервью «Думской».

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война», — отметил он.

Неижпапа добавил, что не исключается наступление России из аннексированного Крыма на юг Херсонской области, чтобы обеспечить полуостров водой.

«Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — отметил командующий ВМС.

По его словам, сигналом того, что Россия готовится к полномасштабной войне будет «вливание финансового ресурса Российской империи» в Крым.

Неижпапа также отметил, что Украина усиливает позиции флота.

«Разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота — мы не можем находиться только в маленькой гавани в Одессе и в маленькой гавани в Очакове ... Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз», — отметил Неижпапа.

Напомним, 11 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.