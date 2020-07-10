Министр обороны Украины Андрей Таран пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге страны осенью этого года. Об этом шла речь во время телефонного разговора министра обороны Украины Андрея Тарана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Важным аспектом разговора стал обмен мнениями по ситуации в сфере безопасности на востоке Украины и в акватории Черного моря. Собеседники согласились, что ситуация в сфере безопасности в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает свое военное присутствие и изменяет баланс сил. Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Таран выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге Украины осенью этого года.

Также руководитель оборонного ведомства пригласил генерального секретаря НАТО с официальным визитом в Украину.