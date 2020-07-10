также в разделеОбщество
Корабли НАТО готовятся к учениям в Черном море 8
К ослаблению карантина не готовы 7 областей 14
Глав Госпотребслужбы и Гослесагенства назначат вне конкурса 10
На Донетчине за торговлю наркотиками задержали 4 полицейских 10
За минувшие сутки от COVID-19 выздоровело рекордное число украинцев 19
Наєв озвучил число российских военных в оккупированном Крыму 21
Зеленский хочет за два года запустить программу по трансплантации 14
За сутки в Украине подтверждено 819 новых случаев COVID-19 57
Зеленский поселился в Конча-Заспе на «даче Ющенко» 95
В украинских СИЗО и тюрьмах находятся более 300 россиян 24
Секретарь СНБО назвал условие возобновления подачи воды в Крым 98
Наев: ВСУ рассматривают вариант вторжения РФ с нескольких направлений 115
9 июля. Картина дня 16
В Украине каждый пятый пациент с COVID-19 попадает в реанимацию 28
На ВНО по истории Украины пришли почти 180 тысяч человек 35
В ОБСЕ подтвердили введение российской валюты в ОРДЛО 73
Российские спецслужбы попались на откровенном фейкоплете о войне СБУ и ГРУ 41
Главе ФГИ пытались дать взятку в $800 тысяч 27

Министр обороны Украины Андрей Таран пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге страны осенью этого года. Об этом шла речь во время телефонного разговора министра обороны Украины Андрея Тарана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Важным аспектом разговора стал обмен мнениями по ситуации в сфере безопасности на востоке Украины и в акватории Черного моря. Собеседники согласились, что ситуация в сфере безопасности в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает свое военное присутствие и изменяет баланс сил. Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Таран выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге Украины осенью этого года.

Также руководитель оборонного ведомства пригласил генерального секретаря НАТО с официальным визитом в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги