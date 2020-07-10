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Президент Владимир Зеленский предложил создать в Украине программу по трансплантации органов за два года. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области в четверг, 9 июля, сообщает ZN.UA.

«Эта программа, о трансплантации, я готов... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем», - сказал Зеленский экс-замглавы Минздрава Михаилу Загрийчуку.

Сам Загрийчук утверждает, что Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу, на что сейчас тратится 1,2 млрд грн, чего достаточно для лечения 400 человек, при реальной потребности в 10 тысяч.

«Что такое система - это не точечные трансплантации, а существование всех видов по всей стране. И удовлетворения потребности. Мы не знаем, ориентировочно даже, сколько людей нуждаются», - добавил Загрийчук.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более 5 тысяч украинцев ожидают трансплантации органов.
ForUm

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