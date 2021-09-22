Во Львове провели первую в Украине трансплантацию сердца ребенку. Об этом на своей страницей в Facebookсообщил генеральный директор больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук.

Донором стал 54-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. Согласие на трансплантацию дала его жена.

Легкие получил 56-летний житель Львова. Мужчина более десяти лет имел хроническую болезнь легких, последние годы почти не выходил из квартиры.

По словам медика, без новых легких он прожил бы не более нескольких месяцев.

Сердце получил 13-летний мальчик из села Зарудцы, что на Волыни.

Он болел с июля, а последний месяц провел в реанимации.

В четверг медики планируют трансплантировать роговицу - ее посмертно во Львове не пересаживали уже 20 лет.

«Трансплантация легких и трансплантация сердца детям отныне возможна и в нашей стране. Это еще один огромный шаг на пути к трансплантационной независимости. Наши граждане теперь не должны ехать на такое лечение за границу, это уже доступно в Украине», - подчеркнул Самчук.