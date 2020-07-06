Более 5 тысяч украинцев ожидают трансплантации органов. Условий для развития этой отрасли медицины в Украине не было обеспечено, поэтому многие граждане вынуждены проводить операции за рубежом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Однако сейчас Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантации в Украине.

«Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а поэтому доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев», - подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения добавил, что Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Максим Степанов считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.