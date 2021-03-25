В Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) «Охматдет» впервые провели трансплантацию почки, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.
«В НДСБ «Охматдет» впервые провели трансплантацию почки для 14-летней девочки», - сказал он на пресс-брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
По словам замминистра, больница стала вторым медучреждением, в котором одновременно проводятся трансплантации костного мозга и органов.
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