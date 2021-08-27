Министр здравоохранения Виктор Ляшко обнародовал тарифы на трансплантацию органов.

В интервью Укринформу Ляшко заверил, что Минздрав работает над исполнением указа президента Украины, который гарантирует повышение зарплат медикам.

«Сейчас работаем над тем, чтобы исполнить указ Президента Украины, который гарантирует в целом по стране зарплаты: 13 500 грн - для средних медицинских работников и 20 000 грн - для врачей. Они будут пропорционально увеличены в зависимости от квалификации», - сообщил министр.

«Если говорить о врачах-трансплантологах, то уже летом мы значительно повысили тарифы на пересадку почки, печени и костного мозга - для того, чтобы руководители учреждений могли оплачивать конкурентную работу команде, осуществляющей операции. Повышая заработную плату, сейчас ищем юридические механизмы - как обеспечить коэффициент за сложность проведения оперативных вмешательств», - пояснил министр.

Отвечая на вопрос о тарифах на трансплантацию, Ляшко заверил, что «это не секрет, сейчас все расскажу».

Итак, сказал министр, «трансплантация печени от живого донора - 1 579 165 грн (в 2020 году - 971 169 грн); трансплантация печени от умершего донора - 1 428 734 грн (в 2020 - 929 125 грн); трансплантация почки от умершего донора - 801 071 грн (в прошлом году - 397 884 грн); трансплантация почки от живого донора - 788 314 грн (в прошлом году - 357 359 грн); трансплантация костного мозга (ТКМ) от неродственного донора - 2 484 470 грн (2020 - 1 360 141, 36 грн); ТКМ от родственного донора - 1 874 969,08 грн (2020 - 1 360 141,36 грн)».

Что касается изменения тарифов на пересадку сердца, уточнил глава Минздрава, «здесь центры сами разрабатывают расчеты, анализируя опыт выполненных операций, тарифы будут повышаться. У нас конкурентные цены, однако дешевле, чем в соседней Беларуси. Не говорю уже о странах Европы, где первенство в очереди предоставляется своим гражданам».

Кроме того, отметил Ляшко, тарифы в Украине позволяют развивать и саму медицинскую сферу - трансплантацию, поскольку в них включены, как было сказано, зарплата медработников, обновление оборудования, возможность лабораторного сопровождения».