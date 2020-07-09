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Только за апрель и июнь в Украине госпитализировали 18 724 пациентов с коронавирусом, 3472 из которых нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии. 18-19% госпитализированных пациентов с COVID-19 нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии, сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

В общем госпитализация понадобилась менее чем половине пациентов с коронавирусом. Также в НСЗУ отметили, что уровень количества пациентов в отделениях интенсивной терапии в Украине меньше общемирового – 18-19% против 25%.

Общее число госпитализированных с установленным COVID-19 в июне выросло на 28%, впрочем перегрузки больниц нет.

Напомним, по данным на утро 9 июля в Украине подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев/

 
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