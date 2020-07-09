Вчера, 8 июля, В Харьковской области в поселке Первая Ивановка при поджоге сухой травы погибла пожилая женщина 1942 года рождения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Около полудня спасателей вызвали на пожар сухой травы. На момент их прибытия на место происшествия огонь охватил 250 квадратных метров.
Во время тушения пожара на месте выжженной травы спасатели нашли обгоревшее тело человека. Погибшей оказалась женщина 1942 года рождения.
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