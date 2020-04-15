Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В пояснительной записке к документу отмечается, что самовольное сжигание листьев и сухой травы представляет угрозу для здоровья, ведь листья, которое тлеет без доступа кислорода, выделяет химические соединения, способные вызвать у человека различные заболевания, в частности рак.

Выжигание растительности также приводит к разрушению почвенного покрова и его обеднению. Огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней. При стихийном сжигании травы огонь может охватить большие территории и повлечь уничтожение диких растений и животных. Кроме того, существует угроза лесных пожаров и возгорания жилых домов, а также короткого замыкания, если поблизости проходят высоковольтные линии электропередачи.

Закон, который подписал президент, усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

В частности, закон вносит изменения в статьи 77 и 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах отныне составит от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, что привело к возникновению лесного пожара, будет караться штрафом в размере от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с естественной растительностью или ее остатков и опавшей листвы на земельных участках, в полосах у автомобильных и железных дорог и в парках влечет за собой штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также закон вносит изменения в статьи 241 и 242 Уголовного кодекса Украины, согласно которым штрафы за загрязнение атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами теперь составят от 1800 до 3600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, а также сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом штрафы возрастают до 5400-9000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 13 марта Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира».