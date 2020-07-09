Совет национальной безопасности и обороны Украины готов противостоять угрозам из киберпространства на местных выборах, которые будут поступать из РФ. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк в ходе заседанияНационального координационного центра кибербезопасности, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Участники заседания обсудили вопросы организации защиты систем Центральной избирательной комиссии во время местных выборов в 2020 году, а также перспективы и потенциальные риски внедрения в избирательный процесс онлайн-голосования и других электронных сервисов.

«Обеспечение прав граждан на свободное волеизъявление, обеспечение прозрачных и демократических выборов является одной из ключевых задач государства. Мы готовы противостоять угрозам из киберпространства, которые ожидаемо будут поступать от нашего северного соседа. Это не только кибератаки, но и попытки манипулирования общественным сознанием, распространение фейков с целью обострения общественно-политической ситуации внутри страны и дискредитации Украины на международной арене», - сказал он.

По результатам обсуждения участники заседания предложили меры по недопущению срыва избирательного процесса вследствие кибератак, обеспечение устойчивого и надежного функционирования информационно-телекоммуникационных систем Центральной избирательной комиссии.

Во время обсуждения вопроса о онлайн-голосования отмечалось, что внедрение такой инициативы требует основательного подхода. В этом контексте заинтересованным министерствам и ведомствам предложено разработать предварительное техническое задание, модель потенциальных угроз и технико-экономическое обоснование внедрения онлайн-голосования в избирательный процесс в Украине для дальнейшего всестороннего изучения и обсуждения.