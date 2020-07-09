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Восемь областей Украины не соответствуют показателям, установленным правительством для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Указывается, что переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

«Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне», - говорится в сообщении министерства.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.

Напомним, по данным на утро 9 июля в Украине подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев

 
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