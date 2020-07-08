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Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. О решении Белого дома сообщил сенатор-демократ Роберт Менендес на странице в Twitter, передает УНИАН.

«Конгресс получил уведомление о том, что глава США официально вывел страну из состава ВОЗ в разгар пандемии. Было бы несправедливо назвать ответ Трампа на коронавирус просто хаотичным и непоследовательным. Это не защитит жизни или интересы американцев - это оставит американцев больными, а Америку - одинокой», - написал он.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с содержанием уведомления, окончательный выход США из ВОЗ состоится в течение года, то есть до июля 2021 года. Кроме этого, США также официально уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление передано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщил во вторник, 7 июля, высокопоставленный представитель администрации США агентству новостей dpa.

По его словам, выход вступит в силу через год - 6 июля 2021 года.
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