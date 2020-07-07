В результате лесных пожаров в Луганской области предварительно 4 человека погибли и 9 госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

По состоянию на 17:30 к тушению привлечены 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГосЧС 310 чел. и 66 ед. техники. Дополнительно следуют от ГосЧС 37 автоцистерн и 220 чел. из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также спасатели ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которого (верховой) составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 чел. 16 ед. тех., из них от ГосЧС 48 чел. и 12 ед. техники.





































Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

Из-за лесных пожаров проводится эвакуация жителей поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.