По фактам незаконных обысков в домах крымских татар, проведенных российскими силовиками на оккупированном полуострове, открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Следственным управлением Главного управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе внесении сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч.2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.
Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет Прокуратура Автономной Республики Крым.
Напомним, 7 июля в Крыму по нескольким адресам прошли обыски российских силовиков, после которых людей увезли в управление ФСБ в Симферополе.
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