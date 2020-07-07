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По фактам незаконных обысков в домах крымских татар, проведенных российскими силовиками на оккупированном полуострове, открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Следственным управлением Главного управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе внесении сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч.2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.

Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет Прокуратура Автономной Республики Крым.

Напомним, 7 июля в Крыму по нескольким адресам прошли обыски российских силовиков, после которых людей увезли в управление ФСБ в Симферополе

 

 
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