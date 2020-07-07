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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии COVID-19, есть восемь категорий украинцев, которые могут въезжать в Европейский Союз. Как передает УНИАН, об этом он сообщил на онлайн-брифинге.

«Очень много вопросов возникает в связи с въездом в страны Шенгенской зоны, члены ЕС. Действительно, пока Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы государство попадало в условный «зеленый» список, граждане которого могут пересекать границу, но даже в этом запрете есть 8 исключений - 8 категорий граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС, даже несмотря на имеющийся запрет», - сказал он.

Кулеба назвал эти 8 категорий украинцев: работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь; пограничники; перевозчики товаров и другие работники транспортных служб с учетом необходимости, прежде всего речь идет о водителях грузовиков, курсирующих между странами, так как экономика должна жить и развиваться, несмотря на пандемию; дипломаты, сотрудники полиции при исполнении своих обязанностей, службы и команды гражданской защиты, представители международных организаций и международных воинских контингентов для выполнения своих функций; лица, следующие транзитом; лица, которые едут не с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес; лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства.

Эти обстоятельства могут по-разному толковаться в различных странах.

Напомним, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого «безопасного» списка, в который входят 15 стран.

Совет Евросоюза своим решением также разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

 
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