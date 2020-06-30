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Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, передает УНИАН.

«Совет Евросоюза сегодня принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений поездок в ЕС, которые не имеют острой необходимости», - говорится в сообщении.

В частности, ограничения на путешествия отменяются с 1 июля для таких стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В то же время в отношении Китая отмена ограничений состоится на принципах взаимности, если власти Китая примут аналогичное решение для граждан стран-членов ЕС.

Также жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС в этой рекомендации. Список стран будет пересматриваться, и в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели.

Отмечается, что критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения, учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в частности социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. Все эти критерии рассматриваются вместе.
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