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Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ № 217/2020 он подписал 11 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым). В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морских сил по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.

С апреля 2020 Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями «Си Бриз» от украинской стороны.
ForUm

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