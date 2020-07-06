До 9 сентября граждане Украины могут изменить избирательный адрес онлайн для участия в голосовании на местных выборах, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Как изменить место голосования? Подайте заявление через личный кабинет избирателя. Подгрузите один из документов: справка ВПЛ, договор аренды жилья, документ о праве собственности на жилье и тому подобное. До 9 сентября», — говорится в сообщении.

В Минцифры отмечают, что указанный избирательный адрес будет определен как постоянный, и его нельзя будет изменить в течение следующих шести месяцев.

Напомним, 18 мая Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который дает возможность внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания.