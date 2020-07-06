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До 9 сентября граждане Украины могут изменить избирательный адрес онлайн для участия в голосовании на местных выборах, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Как изменить место голосования? Подайте заявление через личный кабинет избирателя. Подгрузите один из документов: справка ВПЛ, договор аренды жилья, документ о праве собственности на жилье и тому подобное. До 9 сентября», — говорится в сообщении.

В Минцифры отмечают, что указанный избирательный адрес будет определен как постоянный, и его нельзя будет изменить в течение следующих шести месяцев.

Напомним, 18 мая Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который дает возможность внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания.
ForUm

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