Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который дает возможность внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания. Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла на своем заседании 18 мая, сообщает Гражданская сеть «ОПОРА».

Изменить избирательный адрес можно будет с момента вступления этой процедуры в действие вплоть до пятого дня с начала избирательного процесса. «Учитывая сроки вступления настоящего порядка в действие, а также сроки объявления очередных местных выборов, все избиратели, которые хотят изменить свой избирательный адрес, должны планировать и быть готовыми сделать это в течение июля», - отмечает советник по юридическим вопросам Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Коцюруба.

За это решение проголосовали 16 членов комиссии. Постановление вступит в силу 1 июля 2020 года.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик во время доклада по этому вопросу, это - знаковый документ в истории ЦИК, который прошел большое обсуждение, как в кругах специалистов, так и представителями общественности. «Вместе мы писали этот документ, открывающий возможность голосовать внутренне перемещенным лицам, и делает их частью территориальных общин, где они фактически проживают. Мы учли почти все пожелания, сделали все, чтобы документ отвечал тем чаяния, которые сегодня есть у граждан - участвовать в местных делах», - отметил он.