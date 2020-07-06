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Власти Греции позволили пропустить на свою территорию одну украинку, которая была среди 17 украинцев, которые 4 июля прибыли в аэропорт Афин, но получили отказ в пропуске в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Только что наш посол проинформировал меня, что усилиями консула и адвоката было получено согласие греческих властей на пропуск в порядке исключения одной из наших гражданок на территорию Греции. Для указанного лица было сделано исключение, как для студентки», - сообщил Погорельцев.

При этом, украинка не должна проходить 14-дневную обсервацию или находиться на изоляции. «У нее взяли тест на коронавирус. Он негативный», - отметил дипломат.

Напомним, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Украинцы находятся в полицейском отделении аэропорта Афин, их посетил консул, который купил им воды и средства гигиены.

 
ForUm

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