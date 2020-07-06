По состоянию на утро 6 июля в Украине подтверждено 49043 случая COVID-19, из них 21 703 человек выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая, сообщает Центр общественного здоровья.

Число зарегистрированных активных больных составляет 26078 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (289,8), Львовской (206) и Закарпатской (180,5) областях.

Сейчас госпитализированы 4087 человек, из них 103 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13046 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 413 пациентов.

Забьолевание было подтверждено у 3550 детей и 7030 медиков, из них 4406 медработников выздоровели. 35 997 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 6696 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 722513 образца и ИФА – 270131 образец.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1967 (1334 выздоровели)

Волынская обл. - 2752 (847 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1115 (977 выздоровели)

Донецкая обл. - 681 (173 выздоровели)

Житомирская обл. - 1468 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3375 (1001 выздоровели)

Запорожская обл. - 597 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2700 (1173 выздоровели)

Киев - 5602 (1809 выздоровели)

Киевская обл. - 2789 (1512 выздоровели)

Кировоградская обл. - 659 (561 выздоровел)

Луганская обл. - 84 (64 выздоровели)

Львовская обл. - 6301 (965 выздоровели)

Николаевская обл. - 461 (310 выздоровели)

Одесская обл. - 1883 (827 выздоровели)

Полтавская обл. - 324 (274 выздоровели)

Ривненская обл. - 4190 (2079 выздоровели)

Сумская обл. - 321 (248 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2101 (1275 выздоровели)

Харьковская обл. - 2371 (1224 выздоровели)

Херсонская обл. - 196 (182 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 842 (594 выздоровели)

Черкасская обл. - 670 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5018 (2218 выздоровели)

Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели).