239 ученых из 32 стран подписались под открытым письмом ко Всемирной организации здравоохранения, в котором утверждают, что ВОЗ недооценивает распространение коронавируса воздушным путем и призывают ее пересмотреть рекомендации. Об этом пишет The New York Times, сообщает 112 Украина.

Всемирная организация здравоохранения давно считает, что коронавирус распространяется, прежде всего, большими капельками, которые, при выделении зараженными людьми при кашле и чихании, быстро падают на поверхность.

Но в открытом письме к ВОЗ 239 ученых из 32 стран привели доказательства, свидетельствующие о том, что более мелкие частицы могут заражать людей, и призывают организацию пересмотреть свои рекомендации.

Исследователи планируют опубликовать свое письмо в научном журнале на следующей неделе".

Издание отмечает, что, если передача вируса через воздух является важным фактором пандемии, особенно в многолюдных помещениях с плохой вентиляцией, это может существенно повлиять на меры сдерживания вируса.

В частности, маски могут понадобиться в помещении, даже при условии соблюдения социальной дистанции. Медицинским работникам, ухаживающим за больными COVID-19, возможно, понадобятся маски класса N95, которые фильтруют даже самые маленькие дыхательные капли.

Вентиляционные системы в школах, домах престарелых, жилых помещениях и на предприятиях могут потребовать минимизации рециркуляции воздуха и использования новых мощных фильтров. Также для уничтожения вируса в помещении может понадобиться ультрафиолет.