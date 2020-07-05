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Бывший премьер-министр Украины, экс-первый заместитель главы НБУ Арсений Яценюк не будет рассматривать предложений занять должность руководителя Нацбанка после отставки Якова Смолия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

«Опять понеслись слухи и посыпались „заказухи“ о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ. Как пресс-секретарь Арсения Яценюка хочу еще раз категорически опровергнуть спекуляции на эту тему. <...> Подчеркиваю. Арсений Яценюк не рассматривал, не рассматривает и точно не будет рассматривать такой возможности. Точка», — заявила она.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада 3 июля уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.

Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.
ForUm

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