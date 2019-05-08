Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя Следственного комитета РФ Артура Найманова, который сфальсифицировал так называемое чеченское дело в отношении экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних дел.

Датой исчезновения Найманова указано 27 марта 2019 года.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Как известно, в сентябре 2015 глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк, Корчинский и Ярош в середине 1990-х годов воевали против Вооруженных сил РФ в Чечне.

В марте 2017 Есентукський городской суд Ставропольского края РФ объявил о заочном аресте Арсения Яценюка по сфальсифицированным делом о якобы его участии в вооруженных столкновениях, которые проходили 1994-1995 годах в районе города Грозный в Чечне и убийстве 30-ти российских военных. Обвинение проходило, в частности, по статьям УК РФ «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях» и «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

В рамках так называемого «чеченского дела Яценюка» российские «следователи» нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье, на которой якобы «смогли» идентифицировать Арсения Яценюка».

Россия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Арсения Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в Россию. Интерпол отказал в ходатайстве РФ как политически мотивированном. Арсений Яценюк подал иск против России в Европейский суд по правам человека.