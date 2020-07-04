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Из-за роста заболеваемости COVID-19 Министерство здравоохранения готовится разворачивать больницы второй волны в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 4 июля.

«В тех регионах, где большая заполненность (коек — ред.) — Закарпатская, Волынская и Ровенская области — мы уже начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных коронавирусом и ростом числа госпитализаций, которую мы видим каждый день», — сообщил он.

По словам министра, заполненность коек в Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, которые по состоянию на 4 июля лидируют по количеству больных COVID-19, находится на отметке 41-44%.

Накануне, 3 июля, руководитель управления здравоохранения Львова Владимир Зуб заявил о том, что больницы города заполнены на 95%.

В то же время заявленные цифры заполненности больниц значительно отличаются от данных Минздрава по всей Львовской области. Так, по состоянию на 3 июля, по данным МОЗ, загруженность коек во Львовской области составляла 42,95%, что не превышает допустимый показатель в 50%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире «Свободы слова Савика Шустера» также опроверг данные о такой загруженности больниц Львовской области.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли, 597 пациентов с COVID-19 выздоровели.
ForUm

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