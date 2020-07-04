В Украине на выходных синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
На выходных, 4−6 июля в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В пожароопасный период запрещается разведение костров в лесу и заезд на территорию лесного фонда транспортных средств и других механизмов, за исключением используемых с лесохозяйственной целью.
Также запрещается курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.
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