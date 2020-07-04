В субботу, 4 июля, в России в соответствии с указом президента Владимира Путина вступили в силу поправки в Конституцию.

Обновленный текст Конституции России опубликован на официальном портале правовой информации.

Голосование за поправки к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля, явка составила около 65 процентов.

Поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году — Владимир Путин сможет оставаться при власти до 2036 года.

Напомним, Путин подписал указ об «обнулении» своего президентского срока.

Европейский союз раскритиковал голосование за поправки в Конституцию РФ. В частности, в Службе внешних связей ЕС напомнили, что поправки к статье 79 предусматривают верховенство российского основного закона над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.