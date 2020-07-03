На территории Закарпатской области усилили карантинные ограничения, сообщила пресс-служба ОГА.

«Из-за стабильно напряженной ситуации с распространением COVID-19 решено усилить карантинные мероприятия и ограничить на территории области время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22:00», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 4 июля запретить на всей территории области: