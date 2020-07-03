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На территории Закарпатской области усилили карантинные ограничения, сообщила пресс-служба ОГА.

«Из-за стабильно напряженной ситуации с распространением COVID-19 решено усилить карантинные мероприятия и ограничить на территории области время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22:00», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 4 июля запретить на всей территории области:

  • функционирование учреждений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.п.);
  • ограничить проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенно домов, других культовых сооружениях. Богослужение проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий;
  • в связи с дальнейшим ухудшением эпидситуации, временно запретить на территории Межгорского района работу вещевых рынков.
ForUm

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