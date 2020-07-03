На территории Закарпатской области усилили карантинные ограничения, сообщила пресс-служба ОГА.
«Из-за стабильно напряженной ситуации с распространением COVID-19 решено усилить карантинные мероприятия и ограничить на территории области время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22:00», - говорится в сообщении.
Кроме того, с 4 июля запретить на всей территории области:
- функционирование учреждений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.п.);
- ограничить проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенно домов, других культовых сооружениях. Богослужение проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий;
- в связи с дальнейшим ухудшением эпидситуации, временно запретить на территории Межгорского района работу вещевых рынков.
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