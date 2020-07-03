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Сергей Шкарлет был назначен и.о. министра образования и науки со своеобразным испытательным сроком, и у него будет возможность проявить себя в течение следующих месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«На господина Сергея Шкарлета как на заместителя министра образования и науки временно возложено исполнение обязанностей. Это важный момент. Считаю, что господина Шкарлета мы фактически назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев, и это своеобразный испытательный срок. С такой позицией согласно и значительное количество народных депутатов», - сказал Шмыгаль.

Напомним, 25 июня Кабинет Министров Украины назначил Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.
ForUm

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