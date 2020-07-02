также в разделеОбщество
2 июля. Картина дня
Сбитие самолета МАУ: Украина будет вести переговоры с Ираном от имени пяти стран 15
На Одесчине уровень воды в Днестре достиг опасно высокой отметки 17
Украине обещают жару до +36 19
Названы кандидаты на должность главы НБУ 19
В Украине осудили иностранцев, переправлявших наемников «ИГИЛ» в Ирак и Сирию 14
Пентагон: РФ сотрудничала с «Талибаном», чтобы ускорить выход США из Афганистана 19
17-летний хакер из Буковины продавал данные миллионов людей со всего мира 21
Мэр Харькова заявил, что не был в отпуске 15 лет 24
Опрос: В Украине стало меньше обеспеченных граждан 14
Гослесагентство: Ни одного разрешения на экспорт леса-кругляка не выдавали 19
Кернес признался, что уже полгода учит украинский 19
На Прикарпатье запретили свадьбы и похороны в кафе и ресторанах 17
Боевики вывозили жителей ОРДО голосовать за путинские правки в конституцию РФ 38
ГБР завело дело против судей, рассматривающих дело «Сармата» 19
Сообщили о подозрении патрульному, устроившему драку в кафе 10
Пытки в Кагарлыке: ГБР сообщило о подозрении еще двум полицейским 74
Пожар в «Токио Стар»: будут судить совладельца и администраторов заведения 13

С 1 до 15 июля Хорватия разрешила пересекать свои границы гражданам третьих стран, в том числе украинцам, при соблюдении определенных условий, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. 

«Посольство Украины в Хорватии подтвердило, что украинцы имеют право на въезд с 1 июля, и уточнило перечень условий», - говорится в сообщении.

До 15 июля действует решение правительства Хорватии, согласно которому право на въезд в страну имеют работники медучреждений, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медпомощь, перевозчики товаров и представители транспортных служб, туристы или лица, которые едут по работе, на учебу или имеют другие неотложные обстоятельства.

Отмечается, что для въезда в Хорватию необходимо предоставить соответствующее подтверждение, которое можно получить на сайте МВД Хорватии. Украинцы также имеют право на транзит при наличии подтверждения, что следующая страна следования позволит въезд. Также отмечается, что Хорватия сняла требование 14-дневной обязательной самоизоляции.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги