Начиная с 24 июня, оккупационная «власть» обеспечивала организованные поездки жителей Донецкой области, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в конституцию РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Украины

«Сейчас движение на временно неподконтрольном участке российско-украинской границы открыто, никакие меры по обеспечению безопасности во время эпидемии не предпринимаются», - говорится в сообщении.

«Украинская делегация еще 9-10 июня поднимала вопрос открытия КПВВ, со стороны свободной части Донбасса КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка» были открыты 10 июня. В Луганской области движение постепенно было налажено, в Донецкой оно блокировалось с неподконтрольной правительству Украины территории. Ради интересов людей украинская сторона действовала максимально гибко, мы обеспечили оперативное открытие второго КПВВ в Донецкой области - в Новотроицком. Но они и его несколько дней закрыли. То есть, блокировали один КПВВ, настаивали на открытии другого, мы его открыли, а они и его заблокировали. Этот вопрос вновь будет поднят украинской делегацией на заседании ТГК на следующей неделе», - отметил вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.