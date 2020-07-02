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Мэр Харькова Геннадий Кернес утверждает, что не был в отпуске 15 лет. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода. На вопрос журналиста, давно ли он был в отпуске, Кернес ответил утвердительно.

«Давно. Лет 15. То, что вы понимаете под отпуском, я не был лет 15», - сказал он.

В то же время, по информации журналистов программы «Схемы», в начале года Кернес провел неделю на севере Италии. Для путешествия он нанял частный чартер, ориентировочная стоимость услуг которого составляет около 30 тысяч евро. Также, по информации журналистов, в Италии мэр Харькова жил в пятизвездочном отеле Palace Merano, диапазон стоимости номеров которого стартует от 300 евро до почти 2 тысяч евро в сутки.
ForUm

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