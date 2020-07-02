Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сотруднику Управления патрульной полиции в Харьковской области и гражданскому лицу. Они подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

По данным следствия, в июле 2019 компании, среди которых был и патрульный полицейский, во время отдыха в одном из заведений Харькова не понравился сервис общественного питания.

Сначала свои претензии гости выражали словесно, когда же владелец кафе предложил урегулировать все вопросы на следующий день, полицейский со своим товарищем начал драку.