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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику отдела планирования, финансирования и отчетности, а также бывшему руководителю аппарата Апелляционного суда Киевской области в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица дважды выдали неправомерный приказ «О премировании работников суда», которым незаконно выплачены премии на сумму 388 500 и 689 100 гривен.

В результате Апелляционный суд Киевской области понес убытки на сумму 1077600 гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.  
ForUm

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