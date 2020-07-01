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«Газпром» вернул польскому импортеру PGNiG переплату за газ согласно решению Стокгольмского арбитража, сообщает Интерфакс.

По данным PGNiG, речь идет о сумме в $1,5 млрд. «Сегодня ООО «Газпром экспорт»  перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», - сообщили журналистам в «Газпром экспорте».

«В то же время ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ходе обжалования», - добавили в российской компании.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома» и «Газпром экспорт» в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года. «Газпром» отразил в своей отчетности за 2019 год резервы на выплату этой суммы.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» ретроактивно с 1 ноября 2014 года. PGNiG и «Газпром экспорт» ранее в июне подписали дополнение к договору на поставку газа по газопроводу «Ямал-Европа» от 1996 года, согласовав срок выплаты ретроактивного платежа до 1 июля.

«Газпром» и «Газпром экспорт» 29 мая обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала. Впрочем, PGNiG уже комментировала, что апелляция рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения, и невозможно изменить решение по существу. В частности, апелляция «Газпрома» не влияет на решения арбитража об изменении формулы цены, которую теперь обе стороны контракта обязаны применять, уверена польская компания.

 
ForUm

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