На сайте президента Украины появилась петиция «О предоставлении заповедного статуса всем днепровским островам в пределах города Киева». Ее автор Ростислав Попович считает, что за последние десятилетия Киев потерял статус самого зеленого города Европы.

Причина этого, по его мнению, в том, что в столице уже много лет отсутствует эффективная власть, которая отстаивала бы интересы общества, сообщает «Капитал».

«Уничтожение зеленых зон столицы началось еще во времена Омельченко и Черновецкого и продолжает набирать обороты. Всем известно, что Виталий Кличко является лишь номинальным мэром, а на самом деле власть полностью контролируется застройщиками, которых зеленые зоны интересуют только как место для возведения очередных высоток. К сожалению, нет причин надеяться на то, что ситуация изменится в ближайшее время. Руководителем городской организации «Слуги народа» стал ставленник строительной мафии и людей Леонида Черновецкого Николай Тищенко. Более того, партия «Слуга народа» очевидно не может выдвинуть мощного кандидата, который смог бы бросить вызов Кличко и тем, кто за его широкой спиной руководит городом. Поэтому, есть все основания ожидать, что после местных выборов дерибан столичной земли продолжится и строительная мафия посягнет на днепровские острова, где еще есть много свободной земли», - считает автор петиции.

«В связи с этим, прошу Президента Украины как субъекта законодательной инициативы внести в Верховную Раду Украины проект закона, которым всем днепровским островам в пределах города Киева был бы предоставлен природоохранный, заповедный статус» - отмечается в петиции.

Напомним, что Николай Тищенко недавно был избран главой киевской городской ячейки «Слуги народа. До этого народный депутат фракции «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.