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В Киеве за последний месяц правоохранители составили 61 протокол на водителей частных перевозчиков (маршруток) за нарушение ими регламентов безопасности перевозок. Об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Соблюдение норм безопасности в общественном транспорте контролирует патрульная полиция. И они - выборочно - проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров и масочного режима в транспорте. Штраф за нарушение предусмотрен от 17 до 34 тысяч гривен. За последний месяц правоохранители составили 61 протокол на водителей частных перевозчиков - маршруток - за нарушение ими регламентов безопасности», - сказал Кличко.

Он отметил, что также рейды начали осуществлять и работники Коммунальной службы перевозок. Они тоже выборочно проверяют санитарное состояние маршрутных такси.

«За две недели проверок работники Коммунальной службы перевозок составили более 10 актов на частные транспортные компании. И, если нарушения выявят повторно, город разорвет договоры с предприятиями-нарушителями. Обращаюсь к жителям столицы: если вы видите такие грубые нарушения, - сообщайте в полицию», - подчеркнул мэр Киева.

Также Кличко призвал киевлян и гостей столицы не заходить в общественный транспорт без маски, носить маски и в публичных местах.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 30 июня, обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека
ForUm

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