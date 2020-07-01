Пациенты с COVID-19 в среднем болеют три недели. Об этом на брифинге 1 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает т Укринформ.

«В среднем у нас около трех недель срок течения коронавирусной болезни. Но в то же время иногда мы и 30, и 39 дней фиксируем, в зависимости от тяжести болезни», - сказал Степанов.

Он добавил, что исключительно лечащий врач определяет, выздоровел ли человек, в том числе и на основании теста методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля в Украине подтверждено 44998 случаев COVID-19, из них 19 548 выздоровели, 1173 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 664 новых случая.