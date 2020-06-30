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Станции столичного метрополитена «Житомирская», «Харьковская» и «Арсенальная» возобновили работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба подземки.

«Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме», – сказано в сообщении.

Напомним, станции метрополитена «Житомирская», «Харьковская» и «Арсенальная» были закрыты на вход и выход после анонимного звонка о минировании.
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